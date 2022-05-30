Порошенко таки смог покинуть Украину

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко пересек государственную границу Украины с Польшей. Произошло это только с третьей попытки.

Выезд Порошенко подтвердили источники в правоохранительных органах, а также однопартийцы нардепа.

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Куда уехал Порошенко

Петр Порошенко направился на Конгресс и Саммит Европейской народной партии. А нардепка от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что лидер партии собирался на ежегодное заседание Парламентской ассамблеи НАТО. По словам самого Порошенко, он имеет официальное приглашение от президента ЕНП и оформленную командировку, подписанную спикером парламента.

Почему его не выпускали

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко попытался вечером 27 мая покинуть Украину из-за пункта пропуска Рава-Русская, но его не выпустили пограничники.

Вторая попытка Порошенко покинуть Украину произошла уже 28 мая. Тогда QR-код, который должен был подтвердить разрешение на выезд Порошенко за границу, считался. Но пограничники заявили, что у нардепа не было всех документов на выезд.

Ранее задержанный Службой безопасности Украины Виктор Медведчук дал показания против народного депутата Петра Порошенко по делу о выводе из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива.

Свидетельство Виктора Медведчука: главное

Служба безопасности Украины 23 мая опубликовала видеосвидетельств Виктора Медведчука, где он рассказал о незаконной покупке угля с оккупированных территорий Донбасса.

Но факт покупки – это далеко не все, ведь кум Путина сообщил и о схеме, с помощью которой на несколько лет приватизировали нефтепровод для транспортировки дизеля.

Важно, что пятый президент Украины Петр Порошенко, по словам Медведчука, причастен к обоим случаям незаконной деятельности. Кум Путина заявил, что Порошенко сам обратился к нему и просил навести контакты с руководством России.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что показания Медведчука подтверждают , что Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

У пятого президента Украины уже отреагировали на показания Медведчука. Адвокат Порошенко сказал, что показания кума Путина не соответствуют действительности, а публикацию СБУ назвал давлением на судей, которые должны принимать решение об аресте имущества Порошенко.

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