29 июня журналистка Наталья Гончарова встретила Порошенко в ресторане во время завтрака. Там были все, кроме старшего сына – Алексея.
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Что делал Порошенко в Лондоне
Журналистка подошла к столу, поздоровалась и спросила, как давно Порошенко в Лондоне, на что Петр Порошенко ответил, что почти три часа.
Марина Порошенко спросила Гончарову, снимает ли она и занервничала. Пятый президент постарался успокоить супругу и попросил ее не кричать, продолжая вежливо отвечать на вопросы.
Мы получили сегодня три часа назад. А через 5 часов уезжаем, потому что мы забираем машины,
– рассказал Петр Порошенко.
После этого Марина постаралась силой забрать у журналистки из рук телефон, но впоследствии успокоилась и села обратно за стол. Журналистка утверждает, что при попытке Марина Порошенко сломала ей ноготь.
Порошенко в Лондоне / Скриншот с видео
Порошенко отчитался о машинах для ВСУ
Сегодня, 29 июня, Петр Порошенко отчитался, что партия из 12 грузовиков Leyland DAF 45.150, средства на которые собирали украинцы, сегодня отправили из Великобритании в Украину.
Этот полноприводный дизельный грузовик оснащен лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта, тоннами. Даже мины и снаряды.
Часть автомобилей оборудованы кранами для скачивания крупнокалиберных боеприпасов и РСЗО.
Но нашим ребятам нужно больше автомобилей – поэтому мы начинаем работать над доставкой в Украину еще 16 грузовиков, за которые мы уже внесли залог, чтобы их не растащили в другие страны. Сегодня мы с вами вместе можем увеличить это количество. Традиционно мы с Мариной удвоим сумму денег, которые собирают волонтеры ОО "Дело Громад" и ОО "Res_Publica. Братья по Оружию". Так что каждая ваша гривна работает с двойной эффективностью на нашу общую победу,
– говорится в сообщении.
К слову, волонтеры основали проект "Бандеромобиль" . В общей сложности команда закупила уже около 100 автомобилей, 70 из которых уже уехали на фронт. Около 60% автомобилей завезены из Великобритании.