29 червня журналістка Наталія Гончарова зустріла Порошенків у ресторані під час сніданку. Там були усі, окрім старшого сина – Олексія.

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Що Порошенко робив у Лондоні

Журналістка підійшла до столу, привіталася та запитала, як давно Порошенки перебувають у Лондоні, на що Петро Порошенко відповів, що майже три години.

Марина Порошенко запитала Гончарову, чи вона знімає та занервувала. П'ятий президент постарався заспокоїти дружину й попросив її не кричати, продовжуючи ввічливо відповідати на запитання.

Ми приїхали сьогодні три години тому. А через 5 годин виїжджаємо, бо ми забираємо машини,

– розповів Петро Порошенко.

Після цього пані Марина постаралася силою забрати в журналістки з рук телефон, але згодом заспокоїлась і сіла назад за стіл. Журналістка стверджує, що під час спроби Марина Порошенка зламала їй ніготь.



Порошенки у Лондоні / Скриншот з відео

Порошенко відзвітував про машини для ЗСУ

Нині, 29 червня, Петро Порошенко відзвітував, що партія з 12 вантажівок Leyland DAF 45.150, кошти на які збирали українці, сьогодні відправили з Великої Британії в Україну.

Ця повнопривідна дизельна вантажівка оснащена лебідкою і може перевозити все, що потрібно для фронту, тоннами. Навіть міни та снаряди.

Частина автомобілів обладнані кранами для завантажування крупнокаліберних боєприпасів і РСЗО.

Але нашим хлопцям потрібно більше автівок – тому ми починаємо працювати над доставкою в Україну ще 16 вантажівок, за які ми вже внесли заставу, щоб їх не розтягли в інші країни. Сьогодні ми з вами разом можемо збільшити цю кількість. Традиційно ми з Мариною подвоїмо суму грошей, які збирають волонтери ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publica. Брати по Зброї". Тож кожна ваша гривня працює з подвійною ефективністю на нашу спільну перемогу,

– йдеться в повідомленні.

До слова, волонтери заснували проєкт "Бандеромобіль". Загалом команда закупила вже близько 100 автівок, 70 з яких вже поїхали на фронт. Близько 60% автівок завезені з Великої Британії.

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