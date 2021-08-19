Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос
19 августа 2021 , 16:21Читати новину українською
Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.
Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
На втором месте – Леонид Кучма. На третьем – Вячеслав Чорновил.
Опрос проводился 29 июля – 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.