Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые сделали больше всего для Украины, - опрос

19 августа 2021 , 16:21
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Источник:

Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Пятый президент Петр Порошенко возглавил рейтинг политиков, которые, по мнению граждан Украины, сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины.

Об этом свидетельствует опрос, который проводился фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

На втором месте – Леонид Кучма. На третьем – Вячеслав Чорновил.

Опрос проводился 29 июля – 4 августа. Социологи опросили 2019 респондентов, теоретическая погрешность не превышает 2,3%.

Автор: Даша Птаховська