Следователи Государственного бюро расследования хотели попасть в музей Ивана Гончара. Там снова открылась выставка картин, принадлежащих Петру Порошенко. Но на этот раз их не пустили.

Следователя ГБР встретили еще на входе. Встречал его директор музея Петр Гончар со своим адвокатом, сообщает 24 канал.

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Следователь попросил разрешения "визуально осмотреть картины", которые выставлены в музее. На что адвокат попросил предоставить постановление суда. При этом следователь пришел с экспертом.

И после короткого разговора с адвокатом следователь решил уйти.

Смотрите видео визита следователя ГБР в музей Гончара

Картины за решеткой

Стоит отметить, что сами картины теперь выставлены за решеткой в музее. На открытие обновленной выставки приехал и сам Петр Порошенко. В "Европейской солидарности" картины мировых художников за тюремной решеткой назвали определенным перформансом.

Выставка картин в музее Гончара / фото "Европейской солидарности"

Обыски ГБР музея Гончара из-за картин Порошенко: коротко