Порошенко виставив картини в музеї Гончара за ґратами, слідчі ДБР знову намагалися їх оглянути
Слідчі Державного бюро розслідування хотіли потрапити в музей Івана Гончара. Саме там знову відкрилася виставка картин, які належать Петру Порошенку. Але цього разу їх не пустили.
Слідчого ДБР зустріли ще на вході. Зустрічав його директор музею Петро Гончар зі своїм адвокатом, повідомляє 24 канал.
До слова Ще одне кримінальне провадження проти Порошенка – цього разу за заявою Коломойського
Слідчий попросив дозволу "візуально оглянути картини", які виставлені в музеї. На що адвокат попросив надати постанову суду. При цьому слідчий прийшов з експертом.
Та після короткої розмови з адвокатом слідчий вирішив піти геть.
Дивіться відео візиту слідчого ДБР до музею Гончара
Картини за ґратами
Варто відзначити, що самі картини тепер виставлені за ґратами в музеї. На відкриття оновленої виставки приїхав і сам Петро Порошенко. У "Європейській солідарності" картини світових художників за тюремними ґратами назвали певним перформансом.
Виставка картин в музеї Гончара / фото "Європейської солідарності"
Обшуки ДБР музею Гончара через картини Порошенка: коротко
- 26 травня ДБР мало намір вручити Петру Порошенку повістку на допит, але зробити цього не змогло.
- Справа стосується вивезення контрабандою з України 43 картин всесвітньо відомих художників. Їх контрабандою вивезли за кордон, а зараз вони нібито зберігаються на віллі Порошенка в Іспанії.
- Замість допиту Порошенко пішов відкривати виставку в музеї Івана Гончара. Власне, там він представив картини, які фігурують у кримінальному провадженні.
- Згодом силовики штурмували приміщення музею.
- Натомість у ДБР запевняли, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею.