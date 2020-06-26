Слідчі Державного бюро розслідування хотіли потрапити в музей Івана Гончара. Саме там знову відкрилася виставка картин, які належать Петру Порошенку. Але цього разу їх не пустили.

Слідчого ДБР зустріли ще на вході. Зустрічав його директор музею Петро Гончар зі своїм адвокатом, повідомляє 24 канал.

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Слідчий попросив дозволу "візуально оглянути картини", які виставлені в музеї. На що адвокат попросив надати постанову суду. При цьому слідчий прийшов з експертом.

Та після короткої розмови з адвокатом слідчий вирішив піти геть.

Дивіться відео візиту слідчого ДБР до музею Гончара

Картини за ґратами

Варто відзначити, що самі картини тепер виставлені за ґратами в музеї. На відкриття оновленої виставки приїхав і сам Петро Порошенко. У "Європейській солідарності" картини світових художників за тюремними ґратами назвали певним перформансом.



Виставка картин в музеї Гончара / фото "Європейської солідарності"

Обшуки ДБР музею Гончара через картини Порошенка: коротко