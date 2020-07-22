Экс-нардеп и соратник Порошенко Давид Жвания записал скандальное видеообращение. В нем политик рассказал, что якобы помогал пятому президенту Украины захватывать власть. Также Жвания признается в том, что якобы был участником международного преступления: передавал в ЕС немалые деньги, чтобы там поддержали Порошенко. Причем посредником, который возил деньги, он назвал эксглаву МИД Павла Климкина

Так, видеообращение Давид Жвания обнародовал на своем ютюб-канале. Всю информацию политик читал с листа, фактически не смотря в камеру.

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Что заявил скандальный Жвания:

Что Порошенко незаконно захватил власть в 2014 году. Мол, он создал преступную группировку, в которую входил и сам Жвания.

На Революции Достоинства Порошенко вроде был только ради будущего захвата власти и финансировал Революцию Достоинства.

Жвания добавил, что "группа Порошенко подогревала протестные настроения в СМИ и срывала мирные инициативы власти".

Вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группу. Например, Турчинов привел Пашинского и Парубия. Я готов дать показания органам следствия,

– добавил одиозный политик.

Кроме того, Жвания заявил, что передавал 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для "одного очень высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко как кандидата на пост президента Украины со стороны Европейского Союза".

Посредником в передаче этих средств Жвания назвал Павла Климкина – бывшего главу МИД Украины.

Смотрите видео с обращением Давида Жвании:

Что на обвинения ответил Климкин

Он опроверг заявление Давида Жвании о том, что когда был послом в Германии, то передавал 5 миллионов евро высокопоставленному чиновнику.

По-моему, это довольно смешно. Во-первых, никто в Европе не вмешивается в дела других государств. Вещи такого политического масштаба если и рассматриваются – то рассматриваются на уровне канцлера. Конечно, Меркель никакой взятки не брала, а я никакой взятки не передавал. Вы можете представить, что кто Меркель передает взятку?

– отметил он.

Он также отметил, что не знает, почему именно его вспомнил Жвания в своих заявлениях. Однако цель таких заявлений, по мнению Климкина, может быть как внутри-, так и внешнеполитическая.

Кто такой Давид Жвания