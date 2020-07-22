Екснардеп та соратник Петра Порошенка Давид Жванія записав скандальне відеозвернення. У ньому політик розповів, що начебто допомагав п’ятому президенту України захоплювати владу. Також Жванія зізнається у тому, що нібито був учасником міжнародного злочину: передавав в ЄС чималі гроші, аби там підтримали Порошенка. При чому посередником, який возив гроші, Жванія назвав ексглаву МЗС Павла Клімкіна.

Так, своє відеозвернення Давид Жванія оприлюднив на власному ютюб-каналі. Усю інформацію політик читав із листка, фактично не дивлячись в камеру.

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Що заявив скандальний Жванія:

Що Порошенко незаконно захопив владу у 2014 році. Мовляв, він створив злочинне угруповання, до якого входив і сам Жванія.

На Революції Гідності Порошенко начебто був лише заради майбутнього захоплення влади і фінансував Революцію Гідності.

Жванія додав, що "група Порошенка підігравала протестні настрої у ЗМІ та зривала мирні ініціативи влади".

Вели переговори з іноземними посольствами. У цю групу входили: Мартиненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Кожен із яких долучив свою групу. Наприклад, Турчинов привів Пашинського й Парубія. Я готовий дати свідчення органам слідства,

– додав одіозний політик.

Окрім того, Жванія заявив, що передавав 5 мільйонів євро через посольство України в Німеччині для "одного дуже високопоставленого на той час єврочиновника з метою забезпечення підтримки Порошенка як кандидата на пост президента України з боку Європейського Союзу".

Посередником у передачі цих коштів Жванія назвав Павла Клімкіна – колишнього главу МЗС України.

Дивіться відео зі зверненням Давида Жванії:

Що на звинувачення відповів Клімкін

Він заперечив заяву Давида Жванії про те, що коли був послом у Німеччині, то передавав 5 мільйонів євро високопоставленому чиновнику.

По-моєму, це доволі смішно. По-перше, ніхто в Європі не втручається у справи інших держав. Речі такого політичного масштабу якщо і розглядаються – то розглядаються на рівні канцлера. Звичайно, Меркель ніякого хабаря не брала, а я ніякого хабаря не передавав.Ви можете уявити, що хтось Меркель передає хабар?

– зауважив він.

Він також наголосив, що не знає, чому саме його згадав Жванія у своїх заявах. Однак мета таких заяв, на думку Клімкіна, може бути як внутрішньо-, так і зовнішньополітична.

Хто такий Давид Жванія