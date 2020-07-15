Кто будет первым в схватке шестого и пятого президентов Украины.

Отечественные "инь" и "янь"

Когда мы спорим о Петре Порошенко и Владимире Зеленском – мы спорим о самих себе.

Обратите внимание! Рыцари виртуального образа: что роднит Порошенко и Зеленского

Сравнивать двух президентов страна начала еще тогда, когда второй президентом не был. И вряд ли перестанет сравнивать в ближайшем будущем. Так уж вышло, что последний майдан стал новой точкой отсчета для Украины – и теперь у нас есть четыре главы государства, которые были "до" и еще двое, которые были "после".

Вплоть до избрания следующего президента Порошенко и Зеленский обречены на роль отечественных "инь" и "янь".

Собственно, мы даже и не спорим. Спор предполагает интеллектуальную честность – готовность под грузом аргументов признать чужую правоту. Скорее это довольно циничные дебаты, где главное правило – не проиграть. А потому в ход идут все доступные калибры. Сарказм. Обесценивание. Манипуляции.

В этом нет ничего удивительного. Все эти виртуальные битвы идут не за Порошенко и не за Зеленского. Мы сражаемся за нас самих. И за право чувствовать себя правыми. Человек склонен рационализировать свои действия – а потому нередко упорствует до последнего, чтобы не чувствовать себя проигравшим. Эдакий бесконечный пинг-понг, в котором мячик взаимных упреков летает через сетку.

Лагерь победителей и проигравших

Год назад на избирательные участки шли самые разные люди. Но все они, так или иначе, делились на две большие группы. Те, кто ощущал себя по итогу постмайданных пяти лет скорее проигравшим. И те, кто ощущал себя скорее победившим.

"Проигравшие" – это вовсе не только коллективный антимайдан. Проигравшими могли ощущать себя те, кто хотели судебную реформу и те, кто хотели доллар по восемь. Те, кто мечтали об экономических свободах и те, кто грезили о персональной карьере.

В этом лагере год назад были самые разные люди, но их всех объединяло желание перемен – и они голосовали за Зеленского ради того, чтобы стало лучше. Кто-то – чтобы стало лучше стране. Кто-то – чтобы стало лучше им самим.

Лагерь "победителей" точно так же пестрел мотивациями. Победителями ощущали себя те, кто видел в последних пяти годах окно возможностей для страны и те, кто успел построить свою карьеру. Те, кто стремился защищить будущее страны – и те, кто хотел обезопасить персонально себя. Их объединял иной мотив – "чтобы не стало хуже". И потому они шли голосовать во втором туре за пятого президента страны.

Интересно: Путин разочаровался в Зеленском

Спор о Зеленском и Порошенко

И нет смысла подходить к этим ощущениям с измерительными приборами. Бессмысленно доказывать любому из лагерей степень успешности или неуспешности прожитых пяти лет. Никто никого не сможет переубедить. Потому что каждый лагерь будет отталкиваться от собственных эмоций. От собственных изначальных ожиданий. От сотен тысяч деталей, впечатлений и переживаний, которые он испытывал с 2014-го по 2019-й.

Если ты ощущал себя победившим, то любые слова о "потерянном времени" звучали для тебя как обесценивание. Тебя, твоих усилий и твоей жизни.

Если ты ощущал себя проигравшим, то любые разговоры о случившихся успехах и прорывах звучали для тебя предложением и дальше оставаться в лагере аутсайдеров.

И потому этот диалог обречен. Никто никому ничего не докажет. Весь нынешний спор о Зеленском и Порошенко – это не спор не о фактах, а об эмоциях.

Внешне он может выглядеть как разговор о том, чем были для страны последние пять лет. Но в реальности это разговор о том, кем вы себя в эти пять лет ощущали. О степени соответствия вашей личной повестки и общегосударственной. А еще это разговор о том, с какими чувствами вы встретили 2019-й.

Нет якоря крепче, чем эмоции. Именно поэтому разочаровавшиеся сторонники шестого президента не перетекают в лагерь пятого. Дело не только в том, что в роли фейс-контроля на входе им предлагают процедуру публичного покаяния. Дело еще и в том, что переход "линии фронта" равноценен признанию собственной ошибки. По сути, им предлагают согласиться с тем, что их ощущения времен каденции Порошенко – все равно лучше тех эмоций, что ждут их в эпоху каденции Зеленского.

А теперь ждем

А потому точку в этом споре сможет поставить только время. То самое, которое вытеснит наши эмоции и снимет остроту переживаний.

Через тридцать-сорок лет никому не будет дела до интонаций разговора Порошенко с Путиным. Или до переезда Зеленского на госдачу. Или до кадровых решений обоих. Станут оценивать лишь их наследство – то, что они оставили стране после себя. Оптика бинокля – которая приближает детали – исчезнет. А ей на смену придет оптика перевернутого бинокля – та самая, что позволяет увидеть контуры происходившего.

Википедия будущего не будет писать про наши эмоции и ожидания. Она будет писать про экономические показатели и продолжительность жизни. Про внешнюю политику и золотовалютные резервы. Про томос и рынок земли, про безвиз и освобождение политзаключенных. Те, кто станут ее читать – будут свободны от наших переживаний. И именно они будут выносить вердикты нашей эпохе – как бы нам ни хотелось сделать это самостоятельно. И потому у Зеленского есть еще четыре года, чтобы доказать, что он лучше своего предшественника. Или ровно столько же, чтобы подтвердить обратное.

А помните о нем? Тихий юбилей Януковича: он верил в Россию и Путина

Впрочем, все это будет иметь смысл лишь при условии, что нашу википедию через тридцать лет будут заполнять в Киеве, а не в Москве.

Источник: Лига.net