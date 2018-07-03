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Порошенко благодаря своему банку сумел заработать дополнительный миллион

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Петр Порошенко пополнил свою декларацию еще на 1 миллион гривен
Петр Порошенко пополнил свою декларацию еще на 1 миллион гривен / Getty Images

Состояние Президента Украины Петра Порошенко увеличилось на еще сверх 1 миллиона гривен. Получил гарант эти деньги как проценты от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ), который ему как раз и принадлежит.

Соответствующие изменения в имущественном состоянии появились в его декларации о доходах.

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Согласно документу, Порошенко в целом задекларировал 1 068 457 гривен доходов от банковских вкладов: 559 459 гривен, 298 378 гривен и дважды 105 310 гривен в качестве полученных процентов.

К слову, с начала 2018 года Порошенко задекларировал суммарно около 7 миллионов гривен процентного дохода от вкладов в МИБ.

Напомним, в итоговой декларации за 2017 год Петр Порошенко указал, что как проценты по депозитам получил 15 миллионов 795 тысяч 874 гривны дохода.

Что такое "Международный инвестиционный банк" (МИБ)?
Это финучреждение работает на рынке Украины с 2008 года и ключевым ее владельцем является Петр Порошенко, который суммарно владеет 60% акций финучреждения. Миноритарными совладельцами выступают бизнес-партнеры президента – первый заместитель председателя фракции партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко (14,94%), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковський и глава ООО "Днепропетровский опытный завод "Энергоавтоматика", председатель наблюдательного совета ЧАО "Иста-Центр" Олег Зимин (оба – по 9,9008%). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2017 года по размеру общих активов (7,308 миллиардов гривен) банк занимал 23-е место среди 88 действующих банков.

 
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Петр Порошенко Банки е-декларирование Деньги
Источник: 24 канал
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