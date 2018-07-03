Порошенко завдяки своєму банку зумів заробити додатковий мільйон

Відповідні зміни у майновому стані з’явилися в його декларації про доходи.

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Згідно із документом, Порошенко загалом задекларував 1 068 457 гривень доходів від банківських вкладів: 559 459 гривень, 298 378 гривень і двічі по 105 310 гривень як отримані відсотки.

До слова, з початку 2018 року Порошенко задекларував сумарно близько 7 мільйонів гривень процентного доходу від вкладів у МІБ.

Нагадаємо, у підсумковій декларації за 2017 рік Петро Порошенко вказав, що як проценти за депозитами отримав 15 мільйонів 795 тисяч 874 гривні доходу.

Що таке "Міжнародний інвестиційний банк" (МІБ)? Ця фінустанова працює на ринку України з 2008 року і ключовим її власником є Петро Порошенко, який сумарно володіє 60% акцій фінустанови. Міноритарними співвласниками виступають бізнес-партнери президента – перший заступник голови фракції партії "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко (14,94%), перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олег Гладковський та глава ТОВ "Дніпропетровський дослідний завод "Енергоавтоматика", голова наглядової ради ПрАТ "Іста-Центр" Олег Зимін (обидва – по 9,9008%). Згідно з даними Нацбанку України, станом на 1 липня 2017 року за розміром загальних активів (7,308 мільярдів гривень) банк займав 23-е місце серед 88 чинних банків.