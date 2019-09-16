Порошенко было выгодно держать наших пленников в России, – Богдан

Глава ОП Андрей Богдан убежден, что пятый президент Петр Порошенко не имел политической воли для освобождения украинцев из российского плена и ему было выгодно, чтобы пленники оставались в тюрьмах РФ.

7 сентября в Киев вернулись 35 украинцев, которые находились в российском плену. Это стало возможным благодаря политической воле команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского, заметил Богдан в интервью BBC.

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Чиновник не может назвать конкретную причину, почему предыдущей власти не удалось договориться об освобождении украинцев из тюрем РФ. Но он убежден, что Порошенко не мог принять никакое решение, потому что у его команды была совсем другая мотивация, и, в то же время, они пытались балансировать.

"Как происходила украинская власть за 27 лет – это система определенных балансов между разными финансово-политическими группами, кланами, политиками, бандитами, бизнесменами. Не принимая быстрых решений и действий, балансируя – ты становишься на сто тысяч различных растяжек, которые не дают тебе возможности принять какое-либо решение. Почему они этого не сделали? Я даже не знаю ответа", – сказал Богдан.

По его словам, непонятно, почему команда пятого президента не смогла принять какие-то принципиальные решения в отношении пленных. Вероятно, у них не было контакта, им не доверяли, или они не занимались этим делом.

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В то же время, по личному мнению главы Офиса Президента, причина неосвобождения пленников – в личной выгоде Порошенко.

Мое личное глубокое убеждение, оно не имеет сейчас отношения к тому, что считает государство. Мне кажется, что Петру Алексеевичу было выгодно держать наших пленников там для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира,

– отметил Богдан.

Что известно об освобождении украинцев из плена РФ? Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.



На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала



Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала