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      Порошенко было выгодно держать наших пленников в России, – Богдан

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      По мнению Богдана, Порошенко было выгодно, чтобы украинские пленники были в тюрьмах РФ
      По мнению Богдана, Порошенко было выгодно, чтобы украинские пленники были в тюрьмах РФ / hromadske.ua

      Глава ОП Андрей Богдан убежден, что пятый президент Петр Порошенко не имел политической воли для освобождения украинцев из российского плена и ему было выгодно, чтобы пленники оставались в тюрьмах РФ.

      7 сентября в Киев вернулись 35 украинцев, которые находились в российском плену. Это стало возможным благодаря политической воле команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского, заметил Богдан в интервью BBC.

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      Чиновник не может назвать конкретную причину, почему предыдущей власти не удалось договориться об освобождении украинцев из тюрем РФ. Но он убежден, что Порошенко не мог принять никакое решение, потому что у его команды была совсем другая мотивация, и, в то же время, они пытались балансировать.

      "Как происходила украинская власть за 27 лет – это система определенных балансов между разными финансово-политическими группами, кланами, политиками, бандитами, бизнесменами. Не принимая быстрых решений и действий, балансируя – ты становишься на сто тысяч различных растяжек, которые не дают тебе возможности принять какое-либо решение. Почему они этого не сделали? Я даже не знаю ответа", – сказал Богдан.

      По его словам, непонятно, почему команда пятого президента не смогла принять какие-то принципиальные решения в отношении пленных. Вероятно, у них не было контакта, им не доверяли, или они не занимались этим делом.

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      В то же время, по личному мнению главы Офиса Президента, причина неосвобождения пленников – в личной выгоде Порошенко.

      Мое личное глубокое убеждение, оно не имеет сейчас отношения к тому, что считает государство. Мне кажется, что Петру Алексеевичу было выгодно держать наших пленников там для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира,
      – отметил Богдан.

      Что известно об освобождении украинцев из плена РФ? Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены возле Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Политзаключенные Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Офіс Президента Андрей Богдан Обмен пленными Украина – Россия Украинцы в плену РФ Владимир Зеленский Петр Порошенко
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