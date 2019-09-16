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      Порошенку було вигідно тримати наших бранців у Росії, – Богдан

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      На думку Богдана, Порошенку було вигідно, аби українські бранці були у тюрмах РФ
      На думку Богдана, Порошенку було вигідно, аби українські бранці були у тюрмах РФ / hromadske.ua

      Глава ОП Андрій Богдан переконаний, що п'ятий президент Петро Порошенко не мав політичної волі для звільнення українців з російсього полону і йому було вигідно, аби бранці залишалися у тюрмах РФ.

      7 вересня до Києва повернулися 35 українців, які перебували у російському полоні. Це стало можливим завдяки політичній волі команди новообраного Президента Володимира Зеленського, зауважив Богдан в інтерв'ю BBC.

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      Чиновник не може назвати конкретну причину, чому попередній владі не владося домовитися про звільнення українців з тюрем РФ. Але він переконаний, що Порошенко не міг прийняти жодне рішення, бо у його команди була зовсім інша мотивація і, водночас, вони намагалися балансувати.

      "Як відбувалася українська влада за 27 років – це система певних балансів між різними фінансово-політичними групами, кланами, політиками, бандитами, бізнесменами. Не роблячи швидких рішень і дій, балансуючи – ти стаєш на сто тисяч різних розтяжок, які не дають тобі можливості прийняти будь-яке рішення. Чому вони цього не зробили? Я навіть не знаю відповіді", – сказав Богдан.

      За його словами, незрозуміло, чому команда п'ятого президента не змогла прийняти якісь принципові рішення щодо полонених. Ймовірно, у них не було контакту, їм не довіряли, або вони не займалися цією справою.

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      Водночас, на особисту думку очільника Офісу Президента, причина незвільнення бранців – в особистій вигоді Порошенка.

      Є моє особисте глибоке переконання, воно не має зараз відношення до того, що вважає держава. Мені здається, що Петру Олексійовичу було вигідно тримати наших бранців там для того, щоб цим аргументом впливати на думки провідних політиків світу,
      – наголосив Богдан.

      Що відомо про звільнення українців з полону РФ?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки
      В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / інфографіка 24 каналу

      Політв'язні Кремля повернулися в Україну
      Політв'язні Кремля повернулися в Україну / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини України Новини політики Володимир Зеленський Андрій Богдан Офіс Президента Петро Порошенко
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