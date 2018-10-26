Порошенко хочет контролировать информационную политику на чужих каналах, – Лещенко

Придя в политику, Порошенко создал "5 канал", который при его президентстве превратился в откровенный рупор "порохоботов". Но, кроме развития своих карманных медиа, Порошенко предпочитает контролировать информационную политику на чужих каналах.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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Как отметил нардеп, Петр Порошенко всегда имел слабость к карманным масс-медиа, которые можно использовать для прославления собственной фигуры и информационных атак на оппонентов, параллельно зарабатывая деньги на откровенно заказных материалах.

Порошенко предпочитает контролировать информационную политику на чужих каналах. Для этого ему надо найти компромат или крючок, чтобы держать других собственников в заложниках, шантажируя их неприятностями. В этом смысле Верховная Рада невольно была втянута в сценарий Порошенко, когда инициировала санкции против каналов "112" и "NewsOne",

– подчеркнул Лещенко.

"Есть записи в Интернете, где инвестиционный банкир Порошенко Макар Пасенюк приходил договариваться о приобретении к владельцам "112 канала". Сейчас Порошенко изменил подход: не смог забрать – будет контролировать редакционную политику. И чтобы не тратить деньги со своих теневых фондов на содержание телеканалов, их подсадили на крючок решения парламента о санкциях", – ответил депутат.

По словам нардепа, выход из ситуации есть – олигархи везде в мире стремятся влиять на общество, но специалисты нашли ответ на этот вызов – это строить сильные общественные медиа, такие, как ВВС. И после устранения действующей коррумпированной верхушки оно должно стать действительно мощным независимым вещателем.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 26 октября 2018 года