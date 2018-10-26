Порошенко хоче контролювати інформаційну політику на чужих каналах, – Лещенко

Прийшовши у політику, Порошенко створив "5 канал", який за його президентства перетворився на відвертий рупор "порохоботів". Але, окрім розвитку своїх кишенькових медіа, Порошенко воліє контролювати інформаційну політику на чужих каналах.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів народний депутат Сергій Лещенко.

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Як зазначив нардеп, Петро Порошенко завжди мав слабкість до кишенькових мас-медіа, які можна використовувати для прославлення власної постаті та інформаційних атак на опонентів, паралельно заробляючи гроші на відверто замовних матеріалах.

Порошенко воліє контролювати інформаційну політику на чужих каналах. Для цього йому треба знайти компромат або гачок, аби тримати інших власників у заручниках, шантажуючи їх неприємностями. У цьому сенсі Верховна Рада несвідомо була втягнута в сценарій Порошенка, коли ініціювала санкції проти каналів "112" та NewsOne,

– наголосив Лещенко.

"Є записи в Інтернеті, де інвестиційний банкір Порошенка Макар Пасенюк приходив домовлятися про придбання до власників "112 каналу". Зараз Порошенко змінив підхід: не зміг забрати – буде контролювати редакційну політику. І щоб не витрачати гроші зі своїх тіньових фондів на утримання телеканалів, їх підсадили на гачок рішення парламенту про санкції", – відповів депутат.

За словами нардепа, вихід із ситуації є – олігархи скрізь у світі прагнуть впливати на суспільство, але фахівці знайшли відповідь на цей виклик – це будувати сильні суспільні медіа, такі, як ВВС. І після усунення чинної корумпованої верхівки воно повинно стати справді потужним незалежним мовником.

Відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 26 жовтня 2018 року