Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг

Петро Порошенко завжди мав слабкість до кишенькових мас-медіа, які можна використовувати для прославлення власної постаті та інформаційних атак на опонентів, паралельно заробляючи гроші на відверто замовних матеріалах – так званій джинсі.

Прийшовши у політику, Порошенко створив "5 канал", який за його президентства перетворився на відвертий рупор "порохоботів", де вони отримали трибуну – часом їхньою мішенню стають навіть деякі союзники Порошенка, як прем’єр Володимир Гройсман, яких з виховною метою починають мочити говорящі голови Банкової.

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Іще ідучи в президенти, Порошенко категорично відмовився продавати свій телеканал, розуміючи, що без кишенькового телеканалу почуватиметься менш захищеним. І не дивно, що керівник "5 каналу", попри всі журналістські стандарти, входить до штабу Порошенка з переобрання.

Навпаки, для Порошенка прихід до влади завжди супроводжувався тим, що він використовував адміністративний ресурс для того отримання медіа-активами. Так, коли Порошенко був секретарем Ради національної безпеки за президентства Ющенка, він отримав понад 50 ліцензій на найбільші міста України. Мета – для запуску радіомережі.

Обіцяв створити затратне інформаційного мовлення, хоча в підсумку побудував значно дешевше розважальне радіо, яке потім продав одіозному Курченку разом з іншими активами Українського медіа-холдингу.



Петро Порошенко

До речі, скільки саме вкрадених Курченком грошей, за які той купував медіа, дійшло до Порошенка, так і лишилося невідомим – ні він, ні головний акціонер Українського медіахолдингу та екс-глава адміністрації президента Борис Ложкін не вказали цих доходів у своїх деклараціях.

За нинішнього президентства Порошенко зацікавився медіа-активами сім'ї Януковича. Так, він став неофіційним власником телеканалу "Тоніс", який перетворили на канал "Прямий". Його оформили на колишнього соратника Порошенка по групі "Солідарність" Володимира Макеєнка.



Телеканал "Тоніс" перетворили на "Прямий"

Так само оточення Порошенка намагається домовитися з людьми Олександра Януковича, щоб прибрати до рук радіо «Пятниця», яке теж за часів Януковича отримало незаконні ліцензії на всеукраїнське мовлення. Але поки переоформлення ліцензій застрягло в судах, люди Порошенко подалися на отримання ліцензій для ще однієї радіостанції – "Прямий ФМ".

І в жовтні цього року Нацрада, яку очолює також соратник Порошенка Юрій Артеменко, видала радіо "Прямий ФМ" шість перших ліцензій на міста в Дніпропетровській, Запорізькій, Київській та Полтавській областях. Це лише початок. Далі, спираючись вже на наявні ліцензії, команда Порошенка буде апелювати до потреби "розвивати мережу" та отримувати нові та нові дозволи, аж поки не покриють всю країну – встигнути треба до парламентських виборів 2019 року.

При цьому інші радіостанції, не пов'язані з владою, роками та десятиліттями не можуть отримати ліцензії, щоб добудувати свої мережі, створені багато років тому.

Але, окрім розвитку своїх кишенькових медіа, Порошенко воліє контролювати інформаційну політику на чужих каналах. Для цього йому треба знайти компромат або гачок, аби тримати інших власників у заручниках, шантажуючи їх неприємностями. У цьому сенсі Верховна Рада несвідомо була втягнута в сценарій Порошенка, коли ініціювала санкції проти каналів "112" та NewsOne.

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Парламент – це орган представницької демократії, і до його повноважень не належить визначати порушення законів телеканалами. Для цього є згадана вже Нацрада на чолі з Артеменком, яка має перевіряти дотримання медіа ліцензійних умов, а також СБУ, що має стояти на сторожі, аби телеканали не фінансувалися Росією або терористичними організаціями.



Національна рада з питань телебачення та радіомовлення

Але ні Нацрада, ні СБУ за ці роки жодних претензій до "112" та NewsOne не пред'явили. Хоча той самий "112 канал" в часи Януковича змахлював – отримував ліцензії регіональних телеканалів для висвітлення місцевих проблем, а потім об'єднав їх у всеукраїнських телеканал, що є порушенням. Більше того, сам Порошенко хотів взяти згадані медіа під контроль.

Наприклад, є записи в Інтернеті, де інвестиційний банкір Порошенка Макар Пасенюк приходив домовлятися про придбання до власників "112 каналу". Зараз Порошенко змінив підхід: не зміг забрати – буде контролювати редакційну політику. І щоб не витрачати гроші зі своїх тіньових фондів на утримання телеканалів, їх підсадили на гачок рішення парламенту про санкції.

Вихід з ситуації простий. Олігархи скрізь у світі прагнуть впливати на суспільство, приводячи політиків до влади. Це має місце навіть у Америці та Британії, де є впливовими медіа магната австралійського походження Руперта Мердока. Але ті ж британці знайшли відповідь на цей виклик – це будувати сильні суспільні медіа, такі, як ВВС.

Створення сильного незалежного від олігархів телевізійного мовника було одним із заходів суспільства після Революції гідності.

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У світі існує два способи утримання суспільних телекомпаній – або через абонплату, де зібрані гроші йдуть напряму телекомпанії, або через бюджет, де громадяни фінансують суспільне своїми податками. В Україні вирішили йти другим шляхом, але тепер очевидно, що в незалежному телебаченні не зацікавлений ніхто зі старих корумпованих еліт, які контролюють парламент, Кабінет міністрів та, відповідно, розподіл грошей бюджету.

Суспільній телекомпанії постійно зрізають фінансування, яке становить вдвічі менше того, яке передбачене законом. Урізання видатків на телебачення іде одночасно зі збільшенням утримання самої влади.

На наступний рік для президента Порошенка, який фінансується по статті видатків "Державне управління справами", запросили 2 мільярда гривень, що вдвічі більше того, що витратила ДУС минулого року. Іншими словами, для утримання Банкової та всіх підсобних годівниць гроші є, а для суспільної потреби мати незалежне телебачення – немає.

Тому вихід з цього порочного кола олігархії є – це суспільне мовлення. І після усунення чинної корумпованої верхівки воно повинно стати справді потужним незалежним мовником. А інакше Україна назавжди буде здобиччю корупціонерів при владі.