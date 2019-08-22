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      Порошенко и Вакарчук уже записались в один из комитетов Рады, – СМИ

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      Порошенко и Вакарчук
      Порошенко и Вакарчук / Коллаж 24 канала

      Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук изъявили желание работать в Верховной Раде нового созыва в комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

      Анонимный собеседник "Интерфакс-Украина" сообщил, что кандидатуры Порошенко и Вакарчука в комитете подали фракции "Европейская солидарность" и "Голос" в среду, 21 августа, вечером.

      Важно: Новая Верховная Рада Украины: кто будет спикером и что будет с комитетами

      Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества может возглавить представитель партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

      Комитет Верховной Рады Украины – это парламентский орган, который образуется из числа народных депутатов Украины. Комитеты осуществляют законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, которые относятся к полномочиям Верховной Рады Украины и выполняют контрольные функции.

      В составе комитета будет 10 депутатов, 6 из которых – из "Слуги народа".

      Что известно о комитетах Верховной Рады IX созыва?

      Количество комитетов и их названия уже известны. Партия "Слуга народа" планирует сохранить большинство во всех комитетах. Представителям "ОПЗЖ" достанется от 1 до 3 мест в каждом комитете, а "Батькивщине" и "Европейской Солидарности" – по 1-2 места. Партия Вакарчука "Голос" также будет иметь по 1-2 места, однако не будет иметь представителей в 6 комитетах.

      Известно, что в комитетах будут работать от 1 до 5 внефракционных нардепов, однако их представителей не будет в комитетах по вопросам евроинтеграции и свободы слова. Да и в этих двух комитетах будет меньше всего нардепов – по 7. Какие будут комитеты – читайте по ссылке.

       


      Как разместят фракции в Верховной Раде / инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Петр Порошенко Европейская солидарность Партия Голос Святослав Вакарчук - новости
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