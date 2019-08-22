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      Порошенко та Вакарчук уже записалися в один з комітетів Ради, – ЗМІ

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      Порошенко та Вакарчук
      Порошенко та Вакарчук / Колаж 24 каналу

      П'ятий президент та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко і очільник партії "Голос" Святослав Вакарчук виявили бажання працювати у Верховній Раді нового скликання в комітеті з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

      Анонімний співрозмовник "Інтерфакс-Україна" повідомив, що кандидатури Порошенка та Вакарчука в комітеті подали фракції "Європейська солідарність" і "Голос" у середу, 21 серпня, ввечері.

      Важливо: Нова Верховна Рада України: хто буде спікером та що буде з комітетами

      Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва може очолити представник партії "Слуга народу" Богдан Яременко.

      Комітет Верховної Ради України – це парламентський орган, який утворюється з-поміж народних депутатів України. Комітети здійснюють законопроектну роботу, підготовку і попередній розгляд питань, які належать до повноважень Верховної Ради України та виконують контрольні функції.

      У складі комітету буде 10 депутатів, 6 з яких – зі "Слуги народу".

      Що відомо про комітети Верховної Ради IX скликання?

      Кількість комітетів та їх назви вже відомі. Партія "Слуга народу" планує зберегти більшість у всіх комітетах. Представникам "ОПЗЖ" дістанеться від 1 до 3 місць у кожному комітеті, а "Батьківщині" та "Європейській Солідарності" – по 1-2 місця. Партія Вакарчука "Голос" також матиме по 1-2 місця, проте не матиме представників у 6 комітетах.

      Відомо, що в комітетах працюватимуть від 1 до 5 позафракційних нардепів, проте їх представників не буде у комітетах з питань євроінтеграції та свободи слова. Та й у цих двох комітетах буде найменше нардепів – по 7. Які будуть комітети – читайте за посиланням.


      Як розмістять фракції у Верховній Раді / інфографіка 24 канал

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Святослав Вакарчук - новини Партія Голос Європейська солідарність Верховна Рада
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