Порошенко и Зеленский о рынке земли: что говорят кандидаты

Второй тур президентских выборов в Украине состоится в воскресенье, 21 апреля. Что говорят основные претенденты на президентское кресло Петр Порошенко и Владимир Зеленский об открытии рынка земли в Украине.

Недвижимость 24 накануне первого тура президентских выборов анализировала, что говорили кандидаты в президенты о земле.

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Правда, тогда четкой позиции кандидата в президенты Владимира Зеленского услышать не удалось. Перед вторым туром его штаб оказался более многословным.

Спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков во время форума в Киеве 13 апреля заявил, что "открывать этот рынок однозначно нужно", но после подготовки соответствующего законодательства.

Нужно создать нормальную юридическую базу, защитить интересы государства, защитить интересы собственника, интересы инвестора, а затем открывать рынок,

– цитировал Разумкова "Интерфакс-Украина".

По словам представителя команды Зеленского, открытие рынка земли в Украине – это вопрос политической воли, а законодательную базу, по его убеждению, можно разработать в течение полугода.



Порошенко и Зеленский о рынке земли в Украине//Коллаж 24 канала

Порошенко об открытии рынка земли в Украине

По мнению Порошенко, Украина готова начать земельную реформу, которая сможет стать "мощным локомотивом" для украинской экономики.

По мнению действующего президента, на сегодняшний день государство не выполняет своих функций по защите сельских жителей, и несмотря на мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения "дельцы" забирают земли у крестьян.

Порошенко считает, что надо дать возможность фермерам скупить от 100 до 200 гектаров земли, чтобы повысить конкурентоспособность одного гектара.

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Что сейчас с рынком земли в Украине? На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на продажу земли Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года. 4 февраля 2019 Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли". Постоянное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине Европейский суд признал нарушающим права человека.