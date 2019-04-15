Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати

Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться у неділю, 21 квітня. Що говорять основні претенденти на президентське крісло Петро Порошенко та Володимир Зеленський про відкриття ринку землі в Україні.

Нерухомість 24 напередодні першого туру президентських виборів аналізувала, що говорили кандидати у президенти про землю.

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Щоправда, тоді чіткої позиції кандидата у президенти Володимира Зеленського почути не вдалось. Перед другим туром його штаб виявився більш багатослівним.

Спікер штабу Зеленського Дмитро Розумков під час форуму у Києві 13 квітня заявив, що "відкривати цей ринок однозначно потрібно", але після підготовки відповідного законодавства.

Потрібно створити нормальну юридичну базу, захистити інтереси держави, захистити інтереси власника, інтереси інвестора, а потім відкривати ринок,

– цитував Разумкова "Інтерфакс-Україна".

За словами представника команди Зеленського, відкриття ринку землі в Україні – це питання політичної волі, а законодавчу базу, на його переконання, можна розробити впродовж півроку.



Порошенко і Зеленський про ринок землі в Україні//Колаж 24 каналу

Порошенко про відкриття ринку землі в Україні

На думку Порошенка, Україна готова розпочати земельну реформу, яка зможе стати "потужним локомотивом" для української економіки.

На переконання чинного президента, на сьогодні держава не виконує своїх функцій із захисту сільських жителів і попри мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, "ділки" забирають землі в селян.

Порошенко вважає, що треба дати можливість фермерам скупити від 100 до 200 гектарів землі, щоб підвищити його конкурентоспроможність.

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Що зараз з ринком землі в Україні?

На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року. 4 лютого 2019 Петро Порошенко відписав відповідний закон.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.



Постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні Європейський суд визнав таким, що порушує права людини.