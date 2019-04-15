15:55
15 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як Рогозін привітав Гагаріна з днем космонавтики. Сплячка Медведєва
      Вєсті Кремля
      16:58, 13 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Фантастичні подарунки від Порошенка. Бойко вирішив хайпанути
      Вєсті.UA
      18:56, 13 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Київський фунікулер
      Згадати все
      23:48, 12 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати

      4675 Читать новость на русском
      Зеленський і Порошенко про ринок землі в Україні
      Зеленський і Порошенко про ринок землі в Україні / Колаж 24 каналу

      Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться у неділю, 21 квітня. Що говорять основні претенденти на президентське крісло Петро Порошенко та Володимир Зеленський про відкриття ринку землі в Україні.

      Нерухомість 24 напередодні першого туру президентських виборів аналізувала, що говорили кандидати у президенти про землю.

      Читайте також: Порошенко на стадіоні і Зеленський в онлайні: головне про дебати на "Олімпійському" 14 квітня

      Щоправда, тоді чіткої позиції кандидата у президенти Володимира Зеленського почути не вдалось. Перед другим туром його штаб виявився більш багатослівним.

      Спікер штабу Зеленського Дмитро Розумков під час форуму у Києві 13 квітня заявив, що "відкривати цей ринок однозначно потрібно", але після підготовки відповідного законодавства.

      Потрібно створити нормальну юридичну базу, захистити інтереси держави, захистити інтереси власника, інтереси інвестора, а потім відкривати ринок,
      – цитував Разумкова "Інтерфакс-Україна".

      За словами представника команди Зеленського, відкриття ринку землі в Україні – це питання політичної волі, а законодавчу базу, на його переконання, можна розробити впродовж півроку.

      Порошенко Зеленський ринок землі
      Порошенко і Зеленський про ринок землі в Україні//Колаж 24 каналу

      Порошенко про відкриття ринку землі в Україні

      На думку Порошенка, Україна готова розпочати земельну реформу, яка зможе стати "потужним локомотивом" для української економіки.

      На переконання чинного президента, на сьогодні держава не виконує своїх функцій із захисту сільських жителів і попри мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, "ділки" забирають землі в селян.

      Порошенко вважає, що треба дати можливість фермерам скупити від 100 до 200 гектарів землі, щоб підвищити його конкурентоспроможність.

      Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      Що зараз з ринком землі в Україні?
      На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року. 4 лютого 2019 Петро Порошенко відписав відповідний закон.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      Постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні Європейський суд визнав таким, що порушує права людини.

      blog_ava
      Другий тур виборів президента: дата та прогнози
      сьогодні
      37933
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Новини політики Новини нерухомості Петро Порошенко Порошенко і Зеленський Мораторій на продаж землі Ринок землі Новини нерухомості України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      сьогодні , 15:10 Почему Минобороны только сейчас "заметило" уклонение Зеленского от мобилизиции?
      Юрій Бутусов 1754
      Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      сьогодні , 14:33 Порошенко і Зеленський про ринок землі: що говорять кандидати
      4675
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні , 13:02 "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      3321
      Донбасс без воды: ежедневный риск
      сьогодні , 12:00 Донбасс без воды: ежедневный риск
      Максим Єфімов 666
      Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      сьогодні , 08:40 Будинки-привиди на Донбасі: кого тут чекали – українську армію чи "русскую весну"?
      Повернись живим 1615
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук