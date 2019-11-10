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      Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности, – Рябошапка

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил, что пятому президенту Украины Петру Порошенко вполне реально могут объявить подозрение в совершении преступления.

      В комментарии 24 каналу генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал о перспективах расследования возможных преступлений Петра Порошенко, за тот период, когда он находился на посту президента. Кроме того, напомним, что Государственное бюро расследований открыло несколько дел, в которых фигурирует Порошенко.

      Читайте полностью интервью Руслана Рябошапки: Подарок к новому году. Генеральный прокурор – о делах против старых и новых депутатов

      Мне кажется, что есть ряд эпизодов, за которые он может быть привлечен к уголовной ответственности. Но это не те дела, о которых говорил председатель ГБР и один из тех, кто сейчас атакует генеральную прокуратуру (Андрей Портнов – Прим. 24). У нас есть свои эпизоды, которые мы расследуем, они, по нашему мнению, очень перспективные,
      – сказал Рябошапка.

      Также генпрокурор подтвердил, что в НАБУ продолжается расследование, в котором фигурирует соратник пятого президента и его бизнес-партнер Игорь Кононенко.

      Ранее 24 канал сообщал, что ГПУ готовит подозрение Порошенко в злоупотреблении властью.

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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Петр Порошенко
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