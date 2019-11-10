Порошенка можуть притягнути до кримінальної відповідальності, – Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що п'ятому президенту України Петру Порошенку цілком реально можуть оголосити підозру у скоєнні злочину.

У коментарі 24 каналу генеральний прокурор України Руслан Рябошапка розповів про перспективи розслідування ймовірних злочинів Петра Порошенка, за той період, коли він перебував на посаді президента. Крім того, нагадаємо, що Державне бюро розслідувань відкрило кілька справ, в яких фігурує Порошенко.

Читайте повністю інтерв'ю Руслана Рябошапки: Подарунок до нового року. Генеральный прокурор – про справи проти старих і нових депутатів

Мені здається, що є низка епізодів, за які він може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Але це не ті справи, про які говорив голова ДБР й один з тих, хто зараз атакує генеральну прокуратуру (Андрій Портнов – Прим. 24). У нас є свої епізоди, які ми розслідуємо, вони, на нашу думку, дуже перспективні,

– сказав Рябошапка.

Також генпрокурор підтвердив, що в НАБУ триває розслідування, в якому фігурує соратник п'ятого президента і його бізнес-партнер Ігор Кононенко.

Раніше 24 канал повідомляв, що ГПУ готує підозру Порошенку у зловживанні владою.