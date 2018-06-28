Порошенко может распустить Парламент 29 июня: нардеп от БПП назвал причину

Президент Украины Петр Порошенко, согласно Конституции, имеет право распустить Верховную Раду 29 июня, так как парламент не проводил заседание больше 30 дней подряд.

Об этом заявил народный депутат от БПП Алексей Мушак на своей странице в Facebook.

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Парламент может быть распущен завтра. Статья 90 Основного закона. Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться,

– отметил нардеп.

По его словам, это уже не первый случай, когда парламентарии не проводят заседания в течение месяца времени.

"Прекрасный момент, когда Рада не собиралась 30 дней, уже давно пора. Еще при спикерстве Гройсмана. Во время третьей сессии с 25 декабря 2015 года по 26 января 2016 года парламент не собирался 31 день. Хотя должен был бы. Тем самым у президента уже давно есть право распустить ВР. И даже спрашивать о коалиции или какие-то другие поводы придумывать не надо", – отметил Мушак.