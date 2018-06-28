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22:53, 26 червня
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Порошенко може розпустити Парламент 29 червня: нардеп від БПП назвав причину

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Порошенко може 29 червня розпустити Верховну Раду
Порошенко може 29 червня розпустити Верховну Раду / Фото з відкритих джерел

Президент України Петро Порошенко, відповідно до Конституції, має право розпустити Верховну Раду 29 червня, так як парламент не проводив засідання більше 30 днів поспіль.

Про це заявив народний депутат від БПП Олексій Мушак на своїй сторінці у Facebook. 

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Парламент може бути розпущений завтра. Стаття 90 Основного закону. Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися,
– зазначив нардеп.

За його словами, це вже не перший випадок, коли парламентарі не проводять засідання протягом місяця часу.

"Прекрасний момент, коли Рада не збиралася 30 днів, вже давно настав. Ще при спікерстві Гройсмана. Під час третьої сесії з 25 грудня 2015 року по 26 січня 2016 року парламент не збирався 31 день. Хоча мав би. Тим самим у президента вже давно є право розпустити ВР. І навіть питати про коаліцію чи якісь інші поводи придумувати не треба", – наголосив Мушак.

 

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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