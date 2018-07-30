Порошенко назначил директора Нацинститута стратегических исследований

Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителя главы администрации главы государства Ростислава Павленко директором Национального института стратегических исследований.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

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"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", – отмечается в указе №221/2018.

Ростислав Павленко

С 2005 по 2008 год Павленко возглавлял аналитическую службу Секретариата Президента Виктора Ющенко. В 2012 году был избран в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу по списку "УДАР". Также занимал должность заместителя начальника предвыборного штаба партии Виталия Кличко.

С ноября 2014 года народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва. Прошел в парламент от партии "Блок Петра Порошенко" под № 22.

26 декабря 2014 года президент Петр Порошенко своим указом назначил Павленко заместителем главы Администрации президента, а 14 января 2015 года Верховная Рада лишила Павленко депутатского мандата.