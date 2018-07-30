Порошенко призначив директора Націнституту стратегічних досліджень

Президент України Петро Порошенко призначив заступника глави адміністрації глави держави Ростислава Павленка директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Відповідний указ був опублікований на сайті глави держави.

Читайте також: Порошенко піде на другий президентський термін, проте оголосить про це пізніше, – ЗМІ

"Призначити Павленка Ростислава Миколайовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", – зазначається в указі №221/2018.



Ростислав Павленко

З 2005 по 2008 рік Павленко очолював аналітичну службу Секретаріату Президента Віктора Ющенка. У 2012 році був обраний у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу за списком "УДАРУ". Також обіймав посаду заступника начальника передвиборчого штабу партії Віталія Кличка.

З листопада 2014 року народний депутат Верховної Ради України VII скликання. Пройшов у парламент від партії "Блок Петра Порошенко" під № 22.

26 грудня 2014 року президент Петро Порошенко своїм указом призначив Павленка заступником глави Адміністрації президента, а 14 січня 2015 року Верховна Рада позбавила Павленко депутатського мандата.