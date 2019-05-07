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      Порошенко назначил экс-главу Нацсовета Артеменко на новую должность

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      Артеменко стал членом Национальной комиссии в сфере связи и информатизации
      Артеменко стал членом Национальной комиссии в сфере связи и информатизации / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко назначил Юрия Артеменко на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Ранее Артеменко возглавлял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

      "Постановляю: назначить Артеменко Юрия Анатольевича на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", – говорится в опубликованном 7 мая указе главы государства.

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      4 мая Порошенко своим указом уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Перед этим Артеменко лично сообщил о своем решении подать в отставку.

      Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко, ранее работавший заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

      Что известно про Юрия Артеменко?
      Украинский журналист, политик, общественный деятель, народный депутат Украины 4 и 5 созывов. Возглавлял Запорожскую облгосадминистрацию в 2005 году. В 2013 году стал заслуженным журналистом Украины, а в 2014 – попал в список "100 самых влиятельных украинцев" по версии журнала "Фокус".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Медиа СМИ
      Источник: 24 канал
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