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      Порошенко призначив екс-голову Нацради Артеменка на нову посаду

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      Артеменко став членом Національної комісії у сфері зв'язку та інформатизації
      Артеменко став членом Національної комісії у сфері зв'язку та інформатизації / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко призначив Юрія Артеменка на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації. Раніше Артеменко очолював Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

      "Постановляю: призначити Артеменко Юрія Анатолійовича на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", – мовиться в опублікованому 7 травня указі глави держави.

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      4 травня Порошенко своїм указом звільнив Артеменка з посади члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Перед цим Артеменко особисто повідомив про своє рішення подати у відставку.

      Новим членом Нацради став Володимир Горковенко, який раніше працював завідувачем відділу в Головному департаменті інформаційної політики Адміністрації Президента.

      Що відомо про Юрія Артеменка? Український журналіст, політик, громадський діяч, народний депутат України 4 та 5 скликань. Очолював Запорізьку облдержадміністрацію у 2005 році. У 2013 році став заслуженим журналістом України, а в 2014 – потрапив до списку "100 найвпливовіших українців" за версією журналу "Фокус".

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      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Медіа Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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