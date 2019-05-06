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      Аласанія залишився на посаді та пішов у відпустку

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      Зураб Аласанія
      Зураб Аласанія / zik.ua

      Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія пішов у відпустку та залишається на посаді до її завершення. Попри те, що 6 травня – це дата, яку Наглядова Рада НСТУ визначила, як день його звільнення.

      Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України поки що не звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління Суспільного мовника. Про це повідомив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко у Facebook.

      Читайте також: Аласанія оскаржив у суді своє звільнення

      Тарас Шевченко стверджує, що Аласанія подав апеляцію на рішення НСТУ про його звільнення, вважаючи його незаконним. Однак суд відмовився призупинити звільнення Аласанії до вирішення справи по суті. Наступне засідання суду відбудеться 11 червня.

      Тим часом, Зураб Аласанія скористався можливістю, що дає кодекс законів про працю, – використати наприкінці роботи всю відпустку. Таким чином, Зураб Аласанія пішов у відпустку і ще залишається на посаді, до її завершення,
      – повідомив Шевченко.

      Директор Центру демократії та верховенства права припустив, що компромісним було б рішення Наглядової ради НСТУ відкласти звільнення до вирішення справи судом, адже "сумніви у законності рішення є великими".

      Що відомо про звільнення Зураба Аласанії?Аласанію звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення достроково (до завершення контракту) 31 січня. Таке рішення ухвалила наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України. Тимчасовим в. о. голови правління призначили Миколу Чернотицького.

      Причини звільнення Аласанії не обґрунтовані. Сам він заявляв про порушення зі сторони членів Наглядової ради НСТУ під час голосування про дострокове розірвання контракту.

      Звільнення Аласанії може бути спробою запровадити цензуру напередодні виборів президента. Одна з версій – Аласанію звільнили через те, що канал не транслював форум, на якому президент Петро Порошенко заявив про свою участь у виборах. Друга версія – Аласанія відстояв вихід на каналі програм розслідувань "Схеми" та "Наші Гроші", які планували прибрати з ефіру.

      12 лютого Наглядова рада НСТУ вирішила відтермінувати розірвання контракту з Аласанією до 6 травня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Зураб Аласанія Журналісти Медіа ЗМІ Новини України
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