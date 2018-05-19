Порошенко назначил нового главу Хмельницкой области

Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Лозового. На этой должности Лозовой заменит Александра Корнейчука, который станет советником президента.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Поддержал предложение правительства, которое было внесено за назначение на должность председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадима Николаевича Лозового", – сказал Порошенко на заседании актива Хмельницкой области 19 мая.

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Президент также вручил удостоверение Лозовому и сообщил, что соответствующий указ уже подписан.

В свою очередь Корнийчук, который является членом "Блока Петра Порошенко" еще 16 мая сообщил в Facebook, что уходит в отставку с должности главы Хмельницкой ОГА, которую он занимал с апреля 2016 года. При этом Корнийчук не назвал причины этого решения.

"Я ухожу с поста, но не ухожу из политической жизни, и мы с вами вместе сделаем еще много для поступательного развития нашего государства", – написал Корнейчук.

Отметим, что новоназначенный председатель Хмельницкой области Лозовой до этого был депутатом областного совета VII созыва, куда был избран от областной организации партии "За конкретные дела".