Порошенко призначив нового голову Хмельницької області

Президент України Петро Порошенко призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лозового. На цій посаді Лозовий замінить Олександра Корнійчука, який стане радником президента.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підтримав пропозицію уряду, яка була внесена за призначення на посаді голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Миколайовича Лозового", – сказав Порошенко на засіданні активу Хмельницької області 19 травня.

Читайте також: Конституційний суд перевірить, чи було конституційним призначення Луценка головою ГПУ

Президент також вручив посвідчення Лозовому і повідомив, що відповідний указ вже підписано.

У свою чергу Корнійчук, який є членом "Блоку Петра Порошенка" ще 16 травня повідомив у Facebook, що йде у відставку з посади голови Хмельницької ОДА, яку він займав з квітня 2016 року. При цьому Корнійчук не назвав причини цього рішення.

"Я йду з посади, але не йду з політичного життя, і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", – написав Корнійчук.

Зазначимо, що новопризначений голова Хмельниччини Лозовий до цього був депутатом обласної ради (VII скликання), куди був обраний від обласної організації партії "За конкретні справи".