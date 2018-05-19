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Порошенко призначив нового голову Хмельницької області

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Вадим Лозовий очолив Хмельницьку ОДА
Вадим Лозовий очолив Хмельницьку ОДА / Фото з вільних мереж

Президент України Петро Порошенко призначив головою Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Лозового. На цій посаді Лозовий замінить Олександра Корнійчука, який стане радником президента.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підтримав пропозицію уряду, яка була внесена за призначення на посаді голови Хмельницької обласної державної адміністрації Вадима Миколайовича Лозового", – сказав Порошенко на засіданні активу Хмельницької області 19 травня.

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Президент також вручив посвідчення Лозовому і повідомив, що відповідний указ вже підписано.

У свою чергу Корнійчук, який є членом "Блоку Петра Порошенка" ще 16 травня повідомив у Facebook, що йде у відставку з посади голови Хмельницької ОДА, яку він займав з квітня 2016 року. При цьому Корнійчук не назвав причини цього рішення.

"Я йду з посади, але не йду з політичного життя, і ми з вами разом зробимо ще багато для поступального розвитку нашої держави", – написав Корнійчук.

Зазначимо, що новопризначений голова Хмельниччини Лозовий до цього був депутатом обласної ради (VII скликання), куди був обраний від обласної організації партії "За конкретні справи".

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Хмельницького Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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