Порошенко назначил новым заместителем председателя Госпогранслужбы Юрия Гресько

Президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины Юрия Петровича Гресько.

Соответствующий указ президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года обнародован на сайте Администрации президента.

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4 апреля Петр Порошенко подписал указ об увольнении Василия Серватюка с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, причина увольнения в указе указана не была.

Сегодня, 10 апреля, президент подписал указ о назначении на должность Юрия Гресько.



Указ Петра Порошенко

К слову, накануне Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. До этого эту должность занимал Олег Гладковский.