Порошенко назначил новым заместителем председателя Госпогранслужбы Юрия Гресько
Президент Украины Петр Порошенко назначил первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины Юрия Петровича Гресько.
Соответствующий указ президента Украины №115/2019 от 10 апреля 2019 года обнародован на сайте Администрации президента.
Читайте также: Порошенко отстранил главу Одесской ОГА
4 апреля Петр Порошенко подписал указ об увольнении Василия Серватюка с должности первого заместителя председателя Государственной пограничной службы Украины, причина увольнения в указе указана не была.
Сегодня, 10 апреля, президент подписал указ о назначении на должность Юрия Гресько.
Указ Петра Порошенко
К слову, накануне Порошенко назначил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. До этого эту должность занимал Олег Гладковский.