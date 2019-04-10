Порошенко призначив новим заступником голови Держприкордонслужби Юрія Греська

Президент України Петро Порошенко призначив першим заступником голови Державної прикордонної служби України Юрія Петровича Греська.

Відповідний указ президента України №115/2019 від 10 квітня 2019 року оприлюднено на сайті Адміністрації президента.

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4 квітня Петро Порошенка підписав указ про звільнення Василя Серватюка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України, причина звільнення в указі вказана не була.

Сьогодні, 10 квітня, президент підписав указ про призначення на посаду Юрія Греська.



Указ Петра Порошенка

До слова, напередодні Порошенко призначив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Кривоноса головою Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю. До цього цю посаду обіймав Олег Гладковський.