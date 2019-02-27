Порошенко назначил новых послов в нескольких странах

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Латвии, им стал Александр Мищенко.

Соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля обнародован на сайте главы государства.

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"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", – сказано в документе.



Александр Мищенко

Также опубликованы указы о назначении Владислава Каневского послом в Азербайджане.



Владислав Каневский

Посла в Саудовской Аравии Вадима Вахрушева – послом в Йемене по совместительству. Евгения Никитенко уволили с должности посла в Катаре, а Геннадия Латия – посла в Египте.