Порошенко назначил новых послов в нескольких странах
Президент Украины Петр Порошенко назначил нового посла Украины в Латвии, им стал Александр Мищенко.
Соответствующий указ президента Украины №46/2019 от 27 февраля обнародован на сайте главы государства.
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"Назначить Мищенко Александра Павловича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Латвийской Республике", – сказано в документе.
Александр Мищенко
Также опубликованы указы о назначении Владислава Каневского послом в Азербайджане.
Владислав Каневский
Посла в Саудовской Аравии Вадима Вахрушева – послом в Йемене по совместительству. Евгения Никитенко уволили с должности посла в Катаре, а Геннадия Латия – посла в Египте.
Источник: 24 канал
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