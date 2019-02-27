Порошенко призначив нових послів у декількох країнах

Президент України Петро Порошенко призначив нового посла України у Латвії, ним став Олександр Міщенко.

Відповідний указ президента України №46/2019 від 27 лютого оприлюднений на сайті глави держави.

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"Призначити Міщенка Олександра Павловича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", – сказано в документі.



Олександр Міщенко

Також опубліковані укази про призначення Владислава Каневського послом у Азербайджані.



Владислав Каневський

Посла в Саудівській Аравії Вадима Вахрушева – послом у Ємені за сумісництвом. Євгена Микитенка звільнили з посади посла в Катарі, а Геннадія Латія – посла в Єгипті.