Порошенко призначив нових послів у декількох країнах
Президент України Петро Порошенко призначив нового посла України у Латвії, ним став Олександр Міщенко.
Відповідний указ президента України №46/2019 від 27 лютого оприлюднений на сайті глави держави.
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"Призначити Міщенка Олександра Павловича надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці", – сказано в документі.
Олександр Міщенко
Також опубліковані укази про призначення Владислава Каневського послом у Азербайджані.
Владислав Каневський
Посла в Саудівській Аравії Вадима Вахрушева – послом у Ємені за сумісництвом. Євгена Микитенка звільнили з посади посла в Катарі, а Геннадія Латія – посла в Єгипті.
Джерело: 24 канал
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