Порошенко назначил ряд новых послов
Украина получила новых послов в Алжире и Болгарии – ими стали Максим Субха и Виталий Москаленко.
Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Администрации Президента.
Читайте также: Климкин заявил об открытии посольства Ирландии в Украине
Так, Субха стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.
Москаленко заменил Николая Балтажы на посту посла Украины в Болгарии.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине27 июня , 14:37
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10
Глобальный всплеск в отношениях Украины и Польши еще впереди, – эксперт31 января , 21:05
Без сил и истощенный, – немецкий журналист поделился впечатлениями от встречи с Бабченко25 июня , 21:46
Курс валют на 16 июля:евро продолжает дешеветь16 июля , 08:32