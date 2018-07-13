Порошенко назначил ряд новых послов

Украина получила новых послов в Алжире и Болгарии – ими стали Максим Субха и Виталий Москаленко.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте Администрации Президента.

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Так, Субха стал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Алжирской Народной Демократической Республике.

Москаленко заменил Николая Балтажы на посту посла Украины в Болгарии.