Порошенко призначив низку нових послів

Україна отримала нових послів в Алжирі та Болгарії – ними стали Максим Субха та Віталій Москаленко.

Про це мовиться в указах, опублікованих на сайті Адміністрації Президента.

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Так Субха став надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.

Москаленко замінив Миколу Балтажи на посту посла України в Болгарії.