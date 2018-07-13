Порошенко призначив низку нових послів
Україна отримала нових послів в Алжирі та Болгарії – ними стали Максим Субха та Віталій Москаленко.
Про це мовиться в указах, опублікованих на сайті Адміністрації Президента.
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Так Субха став надзвичайним і повноважним послом України в Алжирській Народній Демократичній Республіці.
Москаленко замінив Миколу Балтажи на посту посла України в Болгарії.
Джерело: 24 Канал
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