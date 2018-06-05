Порошенко назвал причину, почему Россия напала на Украину

Россия начала военную агрессию в Украине, оккупировала Крым и часть Донбасса из-за украинцев, которые даже не допускают мысли оставаться в рамках Советского Союза или Российской Империи.

Об этом рассказал Петр Порошенко в интервью испанскому изданию El Раіѕ, передает пресс-служба Президента Украины.

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Россия напала на Украину именно потому, что нам неприемлема даже мысль оставаться в рамках Советского Союза или Российской империи. Обратите внимание на то, что Путин считает величайшей трагедией двадцатого века не Вторую мировую войну или Холокост, а распад СССР,

– заявил глава государства.

Украинский президент отвечая на вопрос о том, что российские СМИ сравнили нынешнюю ситуации в Украине с нацистской Германией и утверждали, что украинский парламент прославляет фашизм, подчеркнул, что не стоит доверять пропагандистским медиа РФ.

"Просто не верьте российским СМИ. Это является простым ответом. Россия продолжает свою политику фальшивых новостей, включая обвинения в фашизме. Эти обвинения очень опасны для демократии, и мы должны бороться с этой проблемой фальшивых новостей", – добавил Порошенко.

По его словам, именно украинцы были теми, кто больше всего пострадал во время Второй мировой войны, поэтому "у нас есть генетическая память о фашизме".

Кроме того, Порошенко отметил, что не считает, что Украина была испытательной площадкой для фальшивых новостей, которые с использованием неточной и запутанной информации или дезинформации затем распространялись на Западе.

"Я не могу сказать, что Украина была испытательной площадкой. Весь мир является испытательной площадкой для российской политики фальшивых новостей", – подытожил он.