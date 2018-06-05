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Порошенко назвав причину, чому Росія напала на Україну

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Порошенко розповів про причину нападу Росії на Україну
Порошенко розповів про причину нападу Росії на Україну / Фото з відкритих джерел

Росія почала військову агресію в Україні, окупувала Крим та частину Донбасу через українців, які навіть не допускають думки залишатися в рамках Радянського Союзу чи Російської Імперії.

Про це розповів Петро Порошенко в інтерв'ю іспанському виданню El Paіs, передає прес-служба Президента України.

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Росія напала на Україну саме тому, що нам є неприйнятною навіть думка залишатися в рамках Радянського Союзу або Російської імперії. Зверніть увагу на те, що Путін вважає найбільшою трагедією двадцятого століття не Другу світову війну або Голокост, а розпад СРСР,
– заявив глава держави.

Український президент відповідаючи на питання про те, що російські ЗМІ порівняли теперішню ситуації в Україні з нацистською Німеччиною і стверджували, що український Парламент прославляє фашизм, наголосив що не варто довіряти пропагандистським медіа РФ.

"Просто не вірте російським ЗМІ. Це є проста відповідь. Росія продовжує свою політику фальшивих новин, включаючи звинувачення у фашизмі. Ці звинувачення дуже небезпечні для демократії, і ми повинні боротися з цією проблемою фальшивих новин", – додав Порошенко.

За його словами, саме українці були тими, хто найбільше постраждав під час Другої світової війни, тому "у нас є генетична пам'ять про фашизм".

Окрім того, Порошенко зауважив, що не вважає, що Україна була випробувальним майданчиком для фальшивих новин, які він з використанням неточної та заплутаної інформації, або дезінформації потім розповсюджувалися на Заході.

"Я не можу сказати, що Україна була випробувальним майданчиком. Весь світ є випробувальним майданчиком для російської політики фальшивих новин", – підсумував він.

Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Володимир Путін Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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