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      Порошенко не встретится с Путиным в Париже, – СМИ

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      Порошенко не встретится с Путиным в Париже
      Порошенко не встретится с Путиным в Париже / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко принял приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона и полетит в Париж 10-11 ноября. Однако глава государства не встретится там с президентом России Владимиром Путиным.

      Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на администрацию президента и источники в дипломатических кругах.

      В рамках своего визита Порошенко примет участие в мероприятиях "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

      Читайте также: Путин может встретиться с Порошенко: эксперт рассказал где и когда

      "В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", – сообщили в администрации президента.

      Порошенко также примет участие в круглом столе "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

      По источникам издания в дипломатических кругах, в рамках своего визита Порошенко не планирует встречаться с Путиным. Лидеры государств могут присутствовать на общих мероприятиях, но встреч не будет.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Петр Порошенко Владимир Путин Эммануэль Макрон Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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