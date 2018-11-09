Порошенко не встретится с Путиным в Париже, – СМИ

Президент Украины Петр Порошенко принял приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона и полетит в Париж 10-11 ноября. Однако глава государства не встретится там с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на администрацию президента и источники в дипломатических кругах.

В рамках своего визита Порошенко примет участие в мероприятиях "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне.

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"В рамках визита глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира", – сообщили в администрации президента.

Порошенко также примет участие в круглом столе "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?".

По источникам издания в дипломатических кругах, в рамках своего визита Порошенко не планирует встречаться с Путиным. Лидеры государств могут присутствовать на общих мероприятиях, но встреч не будет.