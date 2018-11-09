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      Порошенко не зустрінеться з Путіним у Парижі, – ЗМІ

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      Порошенко не зустрінеться з Путіним у Парижі
      Порошенко не зустрінеться з Путіним у Парижі / Фото з вільних мереж

      Президент України Петро Порошенко прийняв запрошення від президента Франції Еммануеля Макрона і полетить у Париж 10-11 листопада. Проте глава держави не зустрічатиметься там із президентом Росії Володимиром Путіним.

      Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на адміністрацію президента та джерела у дипломатичних колах.

      У межах свого візиту Порошенко візьме участь у заходах "Паризького форуму заради миру" з нагоди 100-річчя перемир’я у Першій світовій війні.

      Читайте також: Путін може зустрітися з Порошенком: експерт розповів де та коли

      "У межах візиту глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн світу", – сповістили в адміністрації президента.

      Порошенко також візьме участь у круглому столі "Як зробити більш ефективним мультилатералізм для вирішення міжнародних проблем?".

      За джерелами видання у дипломатичних кругах, у межах свого візиту Порошенко не планує зустрічатися з Путіним. Лідери держав можуть бути присутні на спільних заходах, проте зустрічей не буде.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Петро Порошенко Володимир Путін Новини Франції Еммануель Макрон
      Джерело: 24 Канал
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