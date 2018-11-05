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      Путін може зустрітися з Порошенком: експерт розповів де та коли

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      Меркель планує організацію зустрічі у Нормандському форматі
      Меркель планує організацію зустрічі у Нормандському форматі / Фото з відкритих джерел

      Візит Меркель в Україну пов'язано, зокрема, із святкуванням сторіччя закінчення Першої Світової війни, що відбудеться в Парижі 11 листопада. Меркель хоче спробувати організувати неформальну зустріч "нормандської четвірки".

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Донбас, економіка та мінські угоди: головні тези зустрічі Меркель і Порошенка

      На святкування сторіччя закінчення Першої Світової війни до Парижу запрошено також Порошенка. І не просто так. Меркель спробує реанімувати "нормандський формат", незважаючи на ту паузу, яку влаштував Путін. Канцлер Німеччини хоче проговорити тему миротворців у "нормандській четвірці", а також з Трампом. Меркель, можливо, має намір до завершення свого терміну на посаді канцлера досягти помітного прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Вона хоче піти з великої політики, маючи конкретні результати – щодо мінських угод і миротворців,
      – переконаний Володимир Фесенко.

      Експерт зазначає: Меркель хоче домогтися здійснення свого плану щодо Донбасу. Вона багато вклала і в мінські угоди, і у Нормандський формат, і не збирається кидати на півдорозі.

      "Є інформація, що в Меркель є повноцінний план щодо миротворців з компромісними ідеями. Судячи з усього, цей план обговорювався в серпні з Путіним. Зараз з Порошенком. Буде спроба в широкому форматі в Парижі. Цікаво, чи вдасться Меркель дотиснути Путіна? Важливо, щоб переговорний процес не зупинявся, щоб не було зламу переговорів. Інакше це загрожує серйозними наслідками", – вважає Фесенко.

      Нагадаємо, 1 листопада, канцлер Німеччини Ангела Меркель прибула до Києва з одноденним візитом, аби зустрітись з вищим керівництвом України. У центрі уваги були ситуація на Донбасі, виконання Мінських домовленостей і запровадження миротворчої місії.

      Як відомо, в Парижі 11 листопада відбудеться зустріч Трампа з Путіним. Її узгодили під час візиту радника американського президента Джона Болтона до Москви.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Війна на Донбасі Ангела Меркель Петро Порошенко Нормандський формат
      Джерело: 24 канал
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