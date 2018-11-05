Путин может встретиться с Порошенко: эксперт рассказал где и когда

Визит Меркель в Украину связанный, в частности, с празднованием столетия окончания Первой Мировой войны, состоится в Париже 11 ноября. Меркель хочет попытаться организовать неформальную встречу "нормандской четверки".

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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На празднование столетия окончания Первой Мировой войны в Париж приглашены также Порошенко. И не просто так. Меркель попытается реанимировать "нормандский формат", несмотря на ту паузу, которую устроил Путин. Канцлер Германии хочет проговорить тему миротворцев в "нормандской четверке", а также с Трампом. Меркель, возможно, намерена до завершения своего срока на посту канцлера достичь заметного прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе. Она хочет уйти из большой политики, имея конкретные результаты – по Минским соглашениям и миротворцам,

– убежден Владимир Фесенко.

Эксперт отмечает: Меркель хочет добиться осуществления своего плана по Донбассу. Она много вложила и в минские соглашения, и в Нормандский формат, и не собирается бросать на полпути.

"Есть информация, что у Меркель есть полноценный план по миротворцам с компромиссными идеями. Судя по всему, этот план обсуждался в августе с Путиным. Сейчас с Порошенко. Будет попытка в широком формате в Париже. Интересно, удастся ли Меркель дожать Путина? Важно, чтобы переговорный процесс не останавливался, чтобы не было излома переговоров. Иначе это чревато серьезными последствиями", – считает Фесенко.

Напомним, 1 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Киев с однодневным визитом, чтобы встретиться с высшим руководством Украины. В центре внимания были ситуация на Донбассе, выполнение Минских договоренностей и введения миротворческой миссии.

Как известно, в Париже 11 ноября состоится встреча Трампа с Путиным. Ее согласовали во время визита советника американского президента Джона Болтона в Москву.