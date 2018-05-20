Порошенко объяснил, как России удалось оккупировать Донбасс и Крым

Россия смогла оккупировать часть территории Донбасса и Крыма благодаря тому, что в Украине в течение длительного времени доминировали малороссийство и советчина.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на церемонии памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы".

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"Неприемлемо долгое время в гуманитарной политике независимой Украины доминировали малороссийство и советчина. В Москве для этого ядовитого коктейля придумали название и запатентовали его – "русский мир", –подчеркнул он.

Глава государства отметил, что подобные инструменты влияния и подчинения других стран в политологии называют "культурным империализмом".

То, что многими наивно воспринималось как обычный культурный обмен, пусть и в основном односторонний, на самом деле, была артподготовка для российской агрессии. Десятилетиями, применяя так называемую "мягкую силу", Россия готовила безопасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю и сопротивление. И именно там у нас теперь оккупированные территории, которые надо освобождать и которые мы точно освободим,

– заявил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер отметил, что у украинцев сильно изменилось общественное мнение во время и после Революции достоинства и вследствие российской агрессии. Именно это, по его словам, и обеспечило мощную общественную поддержку действиям нынешней украинской власти в гуманитарной политике и политике украинской памяти.