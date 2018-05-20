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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Порошенко пояснив, як Росії вдалося окупувати Донбас і Крим

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Порошенко розповів про окупацію Донбасу і Криму Росією
Порошенко розповів про окупацію Донбасу і Криму Росією / Фото з відкритих джерел

Росія змогла окупувати частину території Донбасу та Крим завдяки тому, що в Україні протягом тривалого часу домінували малоросійство та радянщина

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на церемонії вшанування пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили".

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"Неприйнятно довгий час в гуманітарній політиці незалежної України домінували малоросійство та радянщина. У Москві для цього отруйного коктейлю вигадали назву і запатентували її – "русский мир", – наголосив він.

Глава держави зауважив, що подібні інструменти впливу та підкорення інших країн в політології називають "культурним імперіалізмом".

Те, що багатьма наївно сприймалося як звичайний культурний обмін, хай і здебільшого односторонній, насправді, було артпідготовкою для російської агресії. Десятиліттями, застосовуючи так звану "м'яку силу", Росія готувала найбезпечніші маршрути для танків. І от саме там, де їхні ідеологічні диверсанти занурилися найглибше, вони і паралізували волю та спротив. І саме там у нас тепер окуповані території, які треба звільняти і які ми точно звільнимо,
– заявив Порошенко.

Окрім того, український лідер зазначив, що в українців сильно змінилася громадська думка під час і після Революції гідності та внаслідок російської агресії. Саме це, за його словами, і забезпечило потужну суспільну підтримку діям теперішньої української влади в гуманітарній політиці та політиці української пам'яті.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Анексія Криму Новини політики
Джерело: 24 Канал
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