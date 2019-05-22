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      Порошенко обвинил Зеленского в нарушении Конституции: Раду не распускают, когда захочется

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Желание иметь большинство в Верховной Раде для нового президента – вполне естественно. Однако, глава государства не должен нарушать Конституцию Украины.

      Украинский парламент можно распустить не тогда, когда захочется, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий. Об этом рассказал пятый украинский президент Петр Порошенко, передает ТСН.

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      Так, он обвинил действующего главу государства Зеленского в нарушении Конституции Украины.

      В свое время я после выборов 25 мая (2014 года – 24 канал) сделал все, чтобы провести досрочные выборы в парламент. Единственная проблема в том, что демократия – это процедура, а Конституция – Основной Закон государства, который обязательно надо соблюдать. На сегодня мы видим, что положение Конституции не были соблюдены – это команда начала деятельность с его нарушения. Это точно не может не вызывать беспокойства,
      – подчеркнул Порошенко.

      Отметим, что 20 мая во время своей инаугурационной речи Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении распустить парламент 8 созыва. Правда, такое решение гаранта станет настоящим лишь после обнародования соответствующего указа.

      Почему решение Зеленского о роспуске Рады считают неконституционным?

      Президент не может распустить парламент, если идет процесс формирования коалиции или, если до завершения каденции Рады осталось полгода.

      И эти два пункта существуют:
      • 17 мая в Раде объявили, что коалиция распалась, ведь из нее вышел "Народный фронт". То есть, по сути, был запущен процесс 30-дневного срока для формирования новой коалиции.
      • 27 мая должен был бы начаться полугодовой "иммунитет" у ВРУ перед президентом – ведь остается полгода до новых парламентских выборов, а значит – полгода до конца каденции парламента.

      Но есть также два "но":
      • Конечно, президент имеет право досрочно прекратить полномочия ВРУ, в том числе, если в течение 30 дней там не формируется коалиция. Но при этом только одного указа президента достаточно для того, чтобы считать обстоятельство "отсутствия коалиции" правдивой. Действующее законодательство не предусматривает иного порядка установления обстоятельств, чем просто их констатация в соответствующем указе главы государства. А это значит, что именно президент в своем указе может установить, как долго нет коалиции. То есть, 17 мая как таковое (когда "Народный фронт" вышел из Совета) не может считаться началом отсчета 30 дней. Владимир Зеленский считает, что коалиции уже не существует два года.
      • По информации из ЦИК, согласно действующему законодательству, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. А это значит, что как только обнародован указ Зеленского о роспуске Рады, то со следующего дня уже начнется избирательный процесс.

      Розпуск Ради
      Почему Раду нельзя распустить: инфографика

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Конституция Роспуск Рады
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