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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МВФ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА

      Порошенко звинуватив Зеленського в порушенні Конституції: Раду не розпускають, коли захочеться

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty images

      Бажання мати більшість у Верховній Раді для нового президента – цілком природне. Однак, глава держави не повинен порушувати Конституцію України.

      Український парламент можна розпустити не тоді, коли забажається, а тоді, коли є вичерпний перелік підстав для таких дій. Про це розповів п’ятий український президент Петро Порошенко, передає ТСН.

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      Так, він звинуватив чинного главу держави Зеленського в порушенні Конституції України.

      Свого часу я після виборів 25 травня (2014 року – 24 канал) зробив все, щоби провести дочасні вибори до парламенту. Єдина проблема в тому, що демократія – це процедура, а Конституція – Основний Закон держави, який обов'язково треба дотримуватися. На сьогодні ми бачимо, що положення Конституції не були дотримані – ця команда почала діяльність з його порушення. Це точно не може не викликати занепокоєння,
      – наголосив Порошенко.

      Зазначимо, що 20 травня під час своєї інавгураційної промови Президент України Володимир Зеленський оголосив про намір розпустити парламент 8 скликання. Щоправда, таке рішення гаранта стане дійсним лише після оприлюднення відповідного указу.

      Чому рішення Зеленського про розпуск Ради вважають неконституційним?

      Президент не може розпустити парламент, якщо триває процес формування коаліції або, якщо до завершення каденції Ради залишилося півроку.

      І цих два пункти існують:
      • 17 травня у Раді оголосили, що коаліція розпалася, адже з неї вийшов "Народний фронт". Отже, по суті, було запущено процес 30-денного терміну на формування нової коаліції.
      • 27 травня мав би вже розпочатися піврічний "імунітет" у ВРУ перед президентом – адже залишається півроку до нових парламентських виборів, а отже – півроку до кінця каденції парламенту.

      Але є також два "але":
      • Звісно, президент має право достроково припинити повноваження ВРУ, у тому числі якщо протягом 30 днів там не формується коаліція. Але при цьому лише одного указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою. Чинне законодавство не передбачає іншого порядку встановлення обставин, аніж просто їх констатація у відповідному указі голови держави. А це означає, що саме президент у своєму указі може встановити, як довго немає коаліції. Отже, 17 травня як таке (коли "Народний фронт" вийшов з Ради) не може вважатися початком відліку 30 днів. Володимир Зеленський вважає, що коаліції вже не існує як два роки.
      • За інформацією з ЦВК, згідно з чинним законодавством, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. А це означає, що як тільки оприлюднено указ Зеленського про розпуск Ради, то з наступного дня вже почнеться виборчий процес.

      Розпуск Ради
      Чому Раду не можна розпустити: інфографіка

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Розпуск Ради Конституція Президент України
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