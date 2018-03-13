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Порошенко отказался отменить налог на прибыль

09:37, сегодня 511 Читати новину українською

Петр Порошенко подписал два из трех законопроектов, которые могут существенно упростить жизнь предпринимателям. Произошло это в понедельник во время открытого диалога с представителями бизнеса.

Глава государства завизировал уже проголосованный Радой законопроект про Общества с ограниченной ответственностью. Он должен облегчить создание и ведение бизнеса.

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Другой подписью глава государства направил на рассмотрение парламента новое валютное законодательство. Оно предусматривает постепенное снятие всех запретов на валютные операции.

Однако, законопроект, который предусматривает налоги на прибыль заменить налогом на выведенный капитал – президент отказался отправлять в парламент, объяснив это рисками для бюджета. Кроме того Порошенко отказался комментировать когда документ все же подготовят.

Я не буду его сейчас подписывать, я не буду его вносить в парламент. И обращаюсь к представителям министерства финансов еще раз найти новую аргументацию, рассчитать финансовый результат по указанным финансовым проектам и провести новые переговоры с нашими финансовыми партнерами,
– заявил президент Украины Петр Порошенко.

Теги: Новости политики Новости Украины Бизнес Законопроект Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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