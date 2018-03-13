Порошенко відмовився скасувати податок на прибуток

Петро Порошенко підписав два із трьох законопроектів, які можуть суттєво спростити життя підприємцям. Сталося це в понеділок під час відкритого діалогу із представниками бізнесу.

Глава держави завізував вже проголосований Радою законопроект про Товариства з обмеженою відповідальністю. Він має полегшити створення і ведення бізнесу.

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Іншим підписом глава держави направив на розгляд парламенту нове валютне законодавство. Воно передбачає поступове зняття усіх заборон на валютні операції.

Однак, законопроект, який передбачає податки на прибуток замінити на податок на виведений капітал – президент відмовився відправляти у парламент, пояснивши це ризиками для бюджету. Крім того Порошенко відмовився коментувати коли документ усе ж підготують.

Я не буду його зараз підписувати, я не буду його вносити в парламент. І звертаюся до представників міністерства фінансів ще раз знайти нову аргументацію, обрахувати фінансовий результат із зазначених фінансових проектів і провести нові переговори з нашими фінансовим партнерами,

– заявив президент України Петро Порошенко.