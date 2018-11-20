Порошенко отметил наградой политзаключенного Сущенко
Во вторник, 20 ноября, Президент Украины Петр Порошенко отметил незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко наградой за мужество, героизм и патриотизм.
Об этом глава государства написал в Twitter.
"Сегодня, вручая государственные награды работникам Укринформа, отметил наградой Романа Сущенко – за мужество, за героизм и патриотизм", – написал Морошенко.
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По словам президента, сотни организаций требуют от России немедленно освободить Сущенко и других политзаключенных.
Роман Сущенко платит большую цену за возможность говорить правду. Благодаря украинским дипломатам и медиа-сообществу, в защиту Романа объединился весь цивилизованный мир, Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, Международная Европейская федерации журналистов,
– сказал глава государства.
Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Романа Сущенко.
Кто такой Роман Сущенко? Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.