Порошенко отметил наградой политзаключенного Сущенко

Во вторник, 20 ноября, Президент Украины Петр Порошенко отметил незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко наградой за мужество, героизм и патриотизм.

Об этом глава государства написал в Twitter.

"Сегодня, вручая государственные награды работникам Укринформа, отметил наградой Романа Сущенко – за мужество, за героизм и патриотизм", – написал Морошенко.

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По словам президента, сотни организаций требуют от России немедленно освободить Сущенко и других политзаключенных.

Роман Сущенко платит большую цену за возможность говорить правду. Благодаря украинским дипломатам и медиа-сообществу, в защиту Романа объединился весь цивилизованный мир, Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, Международная Европейская федерации журналистов,

– сказал глава государства.

Сьогодні, вручаючи державні нагороди працівникам «Украінформу», відзначив нагородою Романа Сущенка за мужність, за героїзм і патріотизм — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 ноября 2018 г.

Роман Сущенко платить велику ціну за можливість говорити правду. Завдяки українським дипломатам і медіа-спільноті на захист Романа об’єднався весь цивілізований світ, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, Міжнародна Європейська федерації журналістів. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 ноября 2018 г.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Романа Сущенко.

Кто такой Роман Сущенко? Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.